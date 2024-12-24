«Механизмы противодействия подозрительным операциям с цифровыми рублями аналогичны тем, которые уже действуют с 25 июля 2024 года для обычных переводов. При выявлении такой операции банк уведомит клиента о риске обмана и сообщит о возможности подтвердить ее не позднее следующего дня. Если клиент не подтвердит выполнение операции, то средства останутся на его счете цифрового рубля (цифровом кошельке)», — отмечается в материале ЦБ.
ЦБ объяснил, на что будет распространяться период охлаждения в два дня
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Банки будут обязаны приостанавливать на два дня распоряжения клиентов об операциях с цифровыми рублями, если они подпадают под признаки мошенничества. Об этом говорится в указании Банка России, которое вступит в силу 23 февраля 2025 года.