ЦБ объяснил, на что будет распространяться период охлаждения в два дня

«Механизмы противодействия подозрительным операциям с цифровыми рублями аналогичны тем, которые уже действуют с 25 июля 2024 года для обычных переводов. При выявлении такой операции банк уведомит клиента о риске обмана и сообщит о возможности подтвердить ее не позднее следующего дня. Если клиент не подтвердит выполнение операции, то средства останутся на его счете цифрового рубля (цифровом кошельке)», — отмечается в материале ЦБ.