Белоруссия увеличила биржевой экспорт в РФ за 11 месяцев в 9,5 раза

МИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Белорусский биржевой экспорт в Россию по итогам 2024 года может стать рекордным, по итогам января — ноября он уже вырос в 9,5 раза. Об этом сообщил заместитель начальника управления внешнеэкономической деятельности Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) Герман Пузырный на семинаре «25 лет Союзному государству. Итоги и перспективы развития промышленного диалога» в Могилеве.
«Основываясь на результатах биржевых торгов за 11 месяцев, можно прогнозировать, что 2024 год станет рекордным по экспорту белорусской продукции в Россию. На сегодняшний день пятерка самых популярных позиций, приобретаемых российскими компаниями, выглядит следующим образом: сливочное масло, сухое молоко, сыры, мясо и пиломатериалы. Удельный вес этих товаров в общей структуре экспортных сделок составляет 87%», — приводит слова представителя БУТБ издание «СБ. Беларусь сегодня». Он уточнил, что по итогам января — ноября 2024 года белорусские предприятия «в 9,5 раза нарастили объемы экспортных продаж в РФ через БУТБ, общая сумма биржевых сделок за указанный период составила $771,3 млн, при этом 91% поставок пришелся на продукцию агропромышленного комплекса».
По словам Пузырного, преобладающее положение продукции сельского и лесного хозяйств нисколько не мешает динамичному развитию других экспортных направлений. В частности, в течение текущего года белорусские участники биржевых торгов активно поставляли на российский рынок стройматериалы, а также товары промышленного и потребительского назначения, в том числе в рамках импортозамещения.
«По категории “промышленные и потребительские товары” биржевой экспорт в Россию вырос в стоимостном выражении на 33%. Почти половину от всего объема поставок обеспечила импортозамещающая продукция, а контрагентами по таким сделкам были преимущественно субъекты малого и среднего бизнеса», — сказал Пузырный.