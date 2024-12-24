Белоруссия увеличила биржевой экспорт в РФ за 11 месяцев в 9,5 раза

«Основываясь на результатах биржевых торгов за 11 месяцев, можно прогнозировать, что 2024 год станет рекордным по экспорту белорусской продукции в Россию. На сегодняшний день пятерка самых популярных позиций, приобретаемых российскими компаниями, выглядит следующим образом: сливочное масло, сухое молоко, сыры, мясо и пиломатериалы. Удельный вес этих товаров в общей структуре экспортных сделок составляет 87%», — приводит слова представителя БУТБ издание «СБ. Беларусь сегодня». Он уточнил, что по итогам января — ноября 2024 года белорусские предприятия «в 9,5 раза нарастили объемы экспортных продаж в РФ через БУТБ, общая сумма биржевых сделок за указанный период составила $771,3 млн, при этом 91% поставок пришелся на продукцию агропромышленного комплекса».