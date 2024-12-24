Банки РФ заработали 140 млрд рублей из-за ослабления отечественной валюты

«Чистая прибыль сектора составила 518 млрд рублей, что в 1,5 раза выше результата октября (348 млрд рублей). Доходность на капитал (ROE) также показала рост в 1,5 раза — до 37% с 25,2%. В основном чистая прибыль увеличилась за счет положительной переоценки валюты (140 млрд рублей против 23 млрд рублей в октябре) вследствие сильного ослабления рубля к доллару (минус 9,9%)», — сообщил ЦБ.