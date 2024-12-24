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Банки РФ заработали 140 млрд рублей из-за ослабления отечественной валюты

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российские банки в ноябре заработали чистую прибыль в размере 518 млрд рублей. В основном чистая прибыль увеличилась в связи с положительной переоценкой валюты (140 млрд рублей против 23 млрд рублей в октябре) вследствие ослабления рубля к доллару, следует из материалов Банка России.

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«Чистая прибыль сектора составила 518 млрд рублей, что в 1,5 раза выше результата октября (348 млрд рублей). Доходность на капитал (ROE) также показала рост в 1,5 раза — до 37% с 25,2%. В основном чистая прибыль увеличилась за счет положительной переоценки валюты (140 млрд рублей против 23 млрд рублей в октябре) вследствие сильного ослабления рубля к доллару (минус 9,9%)», — сообщил ЦБ.

Отмечается, что основная прибыль в ноябре выросла на 60 млрд рублей (плюс 26%). При этом сократились отчисления банков в резервы (минус 40 млрд рублей, минус 28%) из-за урегулирования проблемной задолженности отдельных компаний.