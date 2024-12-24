АТОЛ: новогодний набор сладостей в РФ за год подорожал на 44%

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Новогодний набор сладостей в России за год подорожал на 44%, до 691 рублей. Об этом говорится в результатах исследования IT-компании АТОЛ (разработчик технологий для обмена товарами и услугами, один из ведущих операторов онлайн-касс в России).
«В среднем набор сладостей россияне покупали за 691 ₽, что на 44% выше показателей 2023 года», — говорится в исследовании.
В то же время сообщается, что одними из самых востребованных подарков традиционно являются санки, тюбинги и ледянки. Так, медианная цена санок в 2024 году составила 1 658 рублей, ватрушек для катания с горок — 1 563 рублей, а ледянок — 544 рублей. В целом такое снаряжение в среднем подорожало на 11%.
Куклы в текущем году в среднем приобретали за 1 910 рублей, что на 15% дороже, чем в прошлом году. Медианные цены на машинку на пульте управления и конструктор выросли на 18% и 5% — до 1 656 рублей и 1 664 рублей соответственно. В то же время немного снизился средний чек покупки на товары ручной работы: вязанные варежки и носки — на 15% и 9% соответственно. Варежки в среднем россияне покупали за 466 рублей, а носки — за 409 рублей за пару.
«Если ребенок копит на свою мечту, то можно пополнить его сбережения деньгами. Конверт для купюр в среднем приобретали за 189 ₽, что на 19% дороже, чем в 2023 году», — добавляется в исследовании.
Уточняется, что анализ проводился на основе обезличенных данных продаж по 17 млн чеков за 11 месяцев 2023—2024 годов.