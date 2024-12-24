АТОЛ: новогодний набор сладостей в РФ за год подорожал на 44%

Куклы в текущем году в среднем приобретали за 1 910 рублей, что на 15% дороже, чем в прошлом году. Медианные цены на машинку на пульте управления и конструктор выросли на 18% и 5% — до 1 656 рублей и 1 664 рублей соответственно. В то же время немного снизился средний чек покупки на товары ручной работы: вязанные варежки и носки — на 15% и 9% соответственно. Варежки в среднем россияне покупали за 466 рублей, а носки — за 409 рублей за пару.