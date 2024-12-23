Задолженность россиян по кредитам выросла вдвое

«Задолженность растет, но не могу сказать, что это плохо. Однако симметрично растет и просроченная задолженность. Если смотреть на начало 2020 года, просрочка составляла 700 миллиардов, в начале ноябре этого года — уже 1,3 триллиона. Это только по долгам физлиц», — добавила эксперт.