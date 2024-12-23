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Задолженность россиян по кредитам выросла вдвое

Кредитная задолженность россиян за последние четыре года выросла в два раза, до 36,5 трлн рублей. Об этом заявила в беседе с НСН Эльвира Глухова, экономист, основатель Первой гильдии ростовщиков, эксперт в области защиты интересов и прав граждан.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

По ее словам, с начала 2020 года размер задолженности россиян увеличился с 17,5 трлн рублей до 36,5 трлн.

«Задолженность растет, но не могу сказать, что это плохо. Однако симметрично растет и просроченная задолженность. Если смотреть на начало 2020 года, просрочка составляла 700 миллиардов, в начале ноябре этого года — уже 1,3 триллиона. Это только по долгам физлиц», — добавила эксперт.

Задолженность по юридическим лицам и предпринимателям, отметила Глухова, составила около 66,5 трлн рублей, просроченная задолженность — почти 3,5%.

Это говорит о том, что россияне в условиях турбулентности не справляются, не успевают перестроиться и сваливаются в просрочку, заключила она.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».