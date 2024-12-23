Юрист объяснил, как россиянам не оказаться на фальшивом сайте «Госуслуг»

«Всегда используйте только официальные адреса сайтов. Например, для “Госуслуг” это gosuslugi.ru. Запоминайте их и вводите вручную в адресной строке браузера. Даже если вам приходит письмо с предложением перейти на сайт по ссылке, лучше этого не делать. Ссылки могут вести на фальшивый сайт, который визуально выглядит как оригинал, но предназначен для кражи ваших данных», — советует юрист.
Как напомнил Адамс, мошенники нередко подменяют домены, внося незначительные изменения в адрес сайта, для этого заменяют символы подобными или дописывают лишние буквы. К примеру, пишут gosus1ugi.ru вместо gosuslugi.ru, отметил Адамс. Если сайт подлинный, адрес всегда будет начинаться с https://, где символ «s» обозначает, что соединение является безопасным.
Кроме того, эксперт советует проверить, что в адресной строке появился значок «замка». Он является подтверждением того, что соединение зашифровано и безопасно. Нажав на «замочек», пользователь сможет просмотреть сертификат сайта и убедиться, что тот является подлинным, уточнил Адамс.
«Не забывайте использовать антивирусное программное обеспечение и регулярно его обновлять. Наконец, если вам звонят или пишут, представляясь сотрудниками “Госуслуг” или банка, и требуют ваши личные данные, будьте крайне осторожны. Настоящие сотрудники никогда не запрашивают пароли или коды подтверждения. В случае сомнений лучше самостоятельно позвонить в службу поддержки по официальному номеру и уточнить информацию», — подвел итоги юрист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».