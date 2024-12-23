Юрист объяснил, как россиянам не оказаться на фальшивом сайте «Госуслуг»

«Всегда используйте только официальные адреса сайтов. Например, для “Госуслуг” это gosuslugi.ru. Запоминайте их и вводите вручную в адресной строке браузера. Даже если вам приходит письмо с предложением перейти на сайт по ссылке, лучше этого не делать. Ссылки могут вести на фальшивый сайт, который визуально выглядит как оригинал, но предназначен для кражи ваших данных», — советует юрист.