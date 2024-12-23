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Юрист объяснил, как россиянам не оказаться на фальшивом сайте «Госуслуг»

Чтобы избежать различных проблем, включая обман со стороны мошенников, рекомендуется пользоваться официальным сайтом «Госуслуги», отметил юрист, генеральный директор группы АИД Давид Адамс.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Агентство «Москва»

«Всегда используйте только официальные адреса сайтов. Например, для “Госуслуг” это gosuslugi.ru. Запоминайте их и вводите вручную в адресной строке браузера. Даже если вам приходит письмо с предложением перейти на сайт по ссылке, лучше этого не делать. Ссылки могут вести на фальшивый сайт, который визуально выглядит как оригинал, но предназначен для кражи ваших данных», — советует юрист.

Как напомнил Адамс, мошенники нередко подменяют домены, внося незначительные изменения в адрес сайта, для этого заменяют символы подобными или дописывают лишние буквы. К примеру, пишут gosus1ugi.ru вместо gosuslugi.ru, отметил Адамс. Если сайт подлинный, адрес всегда будет начинаться с https://, где символ «s» обозначает, что соединение является безопасным.

Кроме того, эксперт советует проверить, что в адресной строке появился значок «замка». Он является подтверждением того, что соединение зашифровано и безопасно. Нажав на «замочек», пользователь сможет просмотреть сертификат сайта и убедиться, что тот является подлинным, уточнил Адамс.

«Не забывайте использовать антивирусное программное обеспечение и регулярно его обновлять. Наконец, если вам звонят или пишут, представляясь сотрудниками “Госуслуг” или банка, и требуют ваши личные данные, будьте крайне осторожны. Настоящие сотрудники никогда не запрашивают пароли или коды подтверждения. В случае сомнений лучше самостоятельно позвонить в службу поддержки по официальному номеру и уточнить информацию», — подвел итоги юрист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».