WSA: Россия в ноябре сократила выпуск стали на 9,2%

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Производство стали в России в ноябре 2024 года снизилось на 9,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года и составило 5,5 млн тонн, говорится в отчете World Steel Association (WSA). Всего за январь — ноябрь 2024 года выпуск стали в стране уменьшился на 7%, до 64,9 млн тонн.