WSA: Россия в ноябре сократила выпуск стали на 9,2%

Согласно отчету ассоциации, Китай в ноябре произвел 78,4 млн тонн, что на 2,5% больше, чем годом ранее, Индия — 12,4 млн тонн (+4,5%). Выпуск стали в Японии в отчетном периоде упал на 3,1%, до 6,9 млн тонн, в США — сократился на 2,8% и составил 6,4 млн тонн.
Выпуск стали в ноябре 2024 года Россией, Украиной, другими странами СНГ составил 6,5 млн тонн, что на 7,8% меньше, чем годом ранее. За январь — ноябрь 2024 года эти государства произвели 77,9 млн тонн стали (-4,1% в годовом сравнении).
Страны Азии и Океании в ноябре произвели 107,4 млн тонн, нарастив выпуск на 2%. Страны ЕС — 10,7 млн тонн стали, что на 3,9% больше, чем годом ранее.
Производство стали государствами Северной Америки в ноябре упало на 5,2%, до 8,5 млн тонн. Выпуск стали странами Южной Америки за отчетный период составил 3,4 млн тонн (-3,4%). Государства Ближнего Востока произвели 5,1 млн тонн стали, увеличив выпуск по сравнению с ноябрем 2023 года на 2,7%.
В целом производство стали в мире в ноябре 2024 года составило 146,8 млн тонн, что на 0,8% больше, чем годом ранее, следует из отчета ассоциации.
Об ассоциации
Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association) — одна из крупнейших промышленных ассоциаций в мире. Входящие в нее компании обеспечивают около 85% мирового производства стали.