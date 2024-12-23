Tesla приравнялась к суммарной стоимости всех ведущих мировых автопроизводителей

Инвесторы считают, что значительные связи Илона Маска с Дональдом Трампом, а также его увеличивающееся влияние в политике станут мощным фактором роста акций Tesla. Кроме того, ожидается, что новая администрация Белого дома может снизить налоговое бремя на американские компании, что также может способствовать повышению цен на акции.