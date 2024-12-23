Tesla приравнялась к суммарной стоимости всех ведущих мировых автопроизводителей

С 6 ноября, когда Дональд Трамп был объявлен избранным президентом США, по 18 декабря акции Tesla выросли почти на 100%, достигнув нового рекордного уровня, а ее рыночная капитализация превысила $1,5 трлн. Такая динамика позволила компании Илона Маска добиться впечатляющих результатов.
За Tesla в списке следуют четыре крупных автопроизводителя: Toyota с капитализацией 231 миллиард долларов, BYD — 107 миллиардов долларов, Xiaomi — 98 миллиардов долларов, и Ferrari — 81 миллиард долларов.
По информации CompaniesMarketCap.com от 13 декабря, почти половина совокупной капитализации ведущих публичных автопроизводителей мира (48,3%) приходилась на Tesla. Рыночная стоимость компании превысила совокупную капитализацию других автопроизводителей из топ-5 почти в три раза.
Инвесторы считают, что значительные связи Илона Маска с Дональдом Трампом, а также его увеличивающееся влияние в политике станут мощным фактором роста акций Tesla. Кроме того, ожидается, что новая администрация Белого дома может снизить налоговое бремя на американские компании, что также может способствовать повышению цен на акции.
Однако, несмотря на высокую рыночную стоимость, производственные показатели Tesla остаются скромными. Так, в 2023 году компания продала лишь 1,8 млн автомобилей в сравнении с 11,2 млн автомобилей, реализованных Toyota.
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