Telegram впервые стал прибыльным

Его общая выручка в этом году превысила $1 млрд — это в три раза больше, чем в 2023 году.
«В этом году количество подписчиков Telegram Premium утроилось, превысив 12 млн. Наши доходы от рекламы также выросли в несколько раз. В результате общая выручка Telegram в 2024 году превысила $1 млрд и мы закрываем год с более чем $500 млн денежных резервов, не включая криптоактивы», — отметил основатель мессенджера.
В 2024 году командой мессенджера было запущено несколько обновлений в рамках монетизации:
- звезды,
- мини-приложения,
- подарки,
- Telegram Business,
- Telegram Gateway и др.
Как добавил Павел Дуров, это доказывает, что «платформы социальных сетей могут достичь финансовой устойчивости, оставаясь независимыми и уважая права пользователей».
Как сообщала ранее газета Financial Times (FT), в финансовой отчетности Telegram за 2023 год выручка платформы составила $342 млн, операционные расходы — $108 млн, а общий убыток достигал $173 млн после уплаты налогов.