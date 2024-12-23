Telegram впервые стал прибыльным

«В этом году количество подписчиков Telegram Premium утроилось, превысив 12 млн. Наши доходы от рекламы также выросли в несколько раз. В результате общая выручка Telegram в 2024 году превысила $1 млрд и мы закрываем год с более чем $500 млн денежных резервов, не включая криптоактивы», — отметил основатель мессенджера.