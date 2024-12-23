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Telegram впервые стал прибыльным

Это стало возможно благодаря монетизации. Платные подписки, внутренняя валюта Telegram Stars и другие функции впервые принесли прибыль мессенджеру, сообщил его основатель Павел Дуров.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: gettyimages.com

Его общая выручка в этом году превысила $1 млрд — это в три раза больше, чем в 2023 году.

«В этом году количество подписчиков Telegram Premium утроилось, превысив 12 млн. Наши доходы от рекламы также выросли в несколько раз. В результате общая выручка Telegram в 2024 году превысила $1 млрд и мы закрываем год с более чем $500 млн денежных резервов, не включая криптоактивы», — отметил основатель мессенджера.

В 2024 году командой мессенджера было запущено несколько обновлений в рамках монетизации:

  • звезды,
  • мини-приложения,
  • подарки,
  • Telegram Business,
  • Telegram Gateway и др.

Как добавил Павел Дуров, это доказывает, что «платформы социальных сетей могут достичь финансовой устойчивости, оставаясь независимыми и уважая права пользователей».

Как сообщала ранее газета Financial Times (FT), в финансовой отчетности Telegram за 2023 год выручка платформы составила $342 млн, операционные расходы — $108 млн, а общий убыток достигал $173 млн после уплаты налогов.