TASR: импорт российского газа в Чехию возрос в годовом исчислении на 530%

Крупнейшими поставщиками природного газа в Чехию являются Норвегия и РФ. «Импорт норвежского газа с января по октябрь понизился в годовом исчислении почти на 40%. Это снижение компенсирует как раз резкий рост поставок из России. Если в прошлом году с января по октябрь Чехия получила из России 145,6 тыс. тонн газа, то в этом году за тот же период — 915,9 тыс. тонн», — сказал Кованда.