TASR: импорт российского газа в Чехию возрос в годовом исчислении на 530%

Крупнейшими поставщиками природного газа в Чехию являются Норвегия и РФ. «Импорт норвежского газа с января по октябрь понизился в годовом исчислении почти на 40%. Это снижение компенсирует как раз резкий рост поставок из России. Если в прошлом году с января по октябрь Чехия получила из России 145,6 тыс. тонн газа, то в этом году за тот же период — 915,9 тыс. тонн», — сказал Кованда.
Эксперт напомнил, что Чехия получает российский газ опосредовано через Словакию, Венгрию, а до недавнего времени получала также и через Австрию. Республика не имеет контракта на прямые поставки с «Газпромом». Страна в текущем году пользовалась выгодами, связанными с импортом дешевого газа из РФ.
Проблемы, по словам эксперта, могут наступить в случае прекращения транзита через Украину. «Эту ситуацию сейчас пытается переломить прежде всего Словакия. Пока не очевидно, удалось ли премьеру [Роберту] Фицо во время вчерашних переговоров в Кремле найти решение, которое позволило бы обеспечить поставки российского газа через Украину и в будущем году,» — сказал Кованда, добавив, что Владимир Зеленский несколько дней назад вновь повторил, что такой транзит невозможен.