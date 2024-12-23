Суд частично удовлетворил иск «Русхимальянса» к Unicredit

Позднее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области полностью удовлетворил иск «Русхимальянса» к Linde и ее структурам на общую сумму около 113 млрд рублей. Затем суд частично удовлетворил еще один иск «Русхимальянса» к Linde и ее «дочкам» и взыскал с них солидарно более 100 млрд рублей. Суд также запретил Linde инициировать и продолжать судебные разбирательства против «Русхимальянса» за рубежом.