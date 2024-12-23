Сбер: внебюджетные инвестиции в ВСМ «Москва — Питер» составят 1,788 трлн рублей

«20 декабря состоялось финансовое закрытие по проекту строительства ВСМ “Москва — Санкт-Петербург”. Были подписаны договоры на привлечение финансирования в проект общим объемом 1,788 трлн рублей», — сообщили в банке.
Отмечается, что Сбербанк выступил организатором двух синдицированных кредитов на строительство инфраструктуры и финансирование приобретения высокоскоростного подвижного состава. Также в состав синдиката банков вошли ВТБ, Совкомбанк и другие финансовые организации.
Как сообщили в ВТБ, банк профинансирует строительство ВСМ на сумму более 400 млрд рублей в рамках участия в синдикате банков.
Заемщиком синдиката по первому кредиту выступает концессионер проекта ООО «ВСМ Две Столицы», заемщики по второму кредиту — заказчик серийных поездов компании Группы ГТЛК. Сроки кредитов составляют 21 и 25 лет соответственно.
Сбербанк также выступает в проекте в качестве кредитного управляющего, управляющего залогом и межкредиторского агента.
О проекте
ВСМ протяженностью 679 км охватит шесть регионов: Москву и Санкт-Петербург, Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую области. Ожидается, что после ее запуска пассажиропоток между городами в зоне притяжения увеличится и достигнет 23 млн человек к 2030 году. В результате из Москвы в Санкт-Петербург можно будет добраться за 2 часа 15 минут, из Великого Новгорода до Северной столицы — за 29 минут, время в пути между Тверью и Москвой сократится до 39 минут. В ходе реализации проекта будут применяться отечественные разработки и оборудование.
Поручение Президента РФ, определившее старт проекта по ВСМ, вышло в апреле 2024 года. Ранее Владимир Путин неоднократно отмечал высокую значимость проекта для экономики, промышленности, наращивания инфраструктурного и технологического потенциала России. Всего в России планируется запустить несколько высокоскоростных магистралей. Ожидается, что Москву свяжут новыми линиями с Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Адлером, Рязанью и Минском.