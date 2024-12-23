Сбер: внебюджетные инвестиции в ВСМ «Москва — Питер» составят 1,788 трлн рублей

ВСМ протяженностью 679 км охватит шесть регионов: Москву и Санкт-Петербург, Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую области. Ожидается, что после ее запуска пассажиропоток между городами в зоне притяжения увеличится и достигнет 23 млн человек к 2030 году. В результате из Москвы в Санкт-Петербург можно будет добраться за 2 часа 15 минут, из Великого Новгорода до Северной столицы — за 29 минут, время в пути между Тверью и Москвой сократится до 39 минут. В ходе реализации проекта будут применяться отечественные разработки и оборудование.