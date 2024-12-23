РФ рассматривает запуск прямых авиарейсов с Бразилией, Малайзией и Пакистаном

По словам Старовойта, для запуска авиасообщения с любой страной необходимо сначала обсудить с авиакомпаниями перспективы пассажиропотока. «Наверное, для того, чтобы “раскатать” маршрут, нужно начать с чартерных рейсов, чтобы пассажиры понимали, как работает туристическая инфраструктура, можно ли планировать поездки, как обеспечивается безопасность. Если есть пассажиропоток, есть и возможность перенаправить отдельные воздушные суда на эти направления», — добавил он.