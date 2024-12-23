Путин: новые нацпроекты должны стартовать с 1 января

Как отмечал ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, готовы паспорта 19 национальных проектов, реализация которых начнется с 1 января. Они направлены на сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержку семей, создание комфортной и безопасной среды, экологическое благополучие, развитие экономики, технологий и цифровой сферы. Глава кабинета министров также говорил, что правительство планирует к концу марта запустить 20-й национальный проект, который будет посвящен биоэкономике.