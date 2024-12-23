Путин назвал важную задачу российской экономики

«Надо вести соответствующую информационную работу, чтобы и граждане, и предприниматели знали о таких программах, их объемах, условиях получения такой поддержки и сроках, чтобы не возникали ситуации, когда мы объявляем о программах, они востребованы, вроде бы должны набирать обороты, а оказывается, что финансовые лимиты по ним исчерпаны», — поручил президент. — «Прошу таких вещей не допускать».