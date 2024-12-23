Путин назвал важную задачу российской экономики

Экономика
Глава государства выразил уверенность, что экономика должна иметь умеренную инфляцию и низкий уровень безработицы.
«В экономической сфере перед нами стоит важная системная задача, а именно — переход к сбалансированному росту с низкой безработицей и умеренной инфляцией», — сказал Путин.
Президент назвал такой подход «залогом, базовым условием для достижения национальных целей развития, для успешного выполнения государственных программ и национальных проектов».
Он также отметил, что сейчас власти реализуют бюджетную и кредитную политику в условиях необходимости сдерживать инфляцию. Решения, по словам президента, принимают с учетом этого фактора.
«Мы действуем в объективных условиях необходимости сдерживания инфляции и реализуем жесткие подходы в бюджетной политике и должны соответствующим образом выстраивать кредитную политику», — сказал глава государства на совещании.
Ипотека
Российский лидер также поднял тему льготного кредитования. Так, по его мнению, льготы по ипотеке позволили достичь рекордных показателей по строительству жилья.
«Если взять субсидирование ипотеки, то в том числе с помощью этого инструмента сотни тысяч семей улучшили свои жилищные условия, а наш строительный комплекс вышел на рекордные объемы ввода жилья», — пояснил он.
Кроме того, Путин напомнил о необходимости информирования населения по программам. Речь шла, в том числе, о лимитах по семейной ипотеке.
«Надо вести соответствующую информационную работу, чтобы и граждане, и предприниматели знали о таких программах, их объемах, условиях получения такой поддержки и сроках, чтобы не возникали ситуации, когда мы объявляем о программах, они востребованы, вроде бы должны набирать обороты, а оказывается, что финансовые лимиты по ним исчерпаны», — поручил президент. — «Прошу таких вещей не допускать».
Компании
Говоря о льготном кредитовании компаний, Путин призвал обеспечивать сбалансированный подход.
«Отдельная тема касается долговой нагрузки компаний с государственным участием. Как уже отмечал, она в последнее время увеличилась. Здесь важно учитывать инвестиционные программы госкорпораций, их роль в балансировке всего рынка корпоративного кредитования», — сказал президент.
Российский лидер подчеркнул, что необходимо применять грамотный, ответственный, сбалансированный подход в управлении кредитным портфелем компаний с госучастием.
«Конечно, компании с госучастием выполняют особую роль. Здесь важно не перестараться с жесткостью требований к тем программам инвестиционного характера, которые они сами для себя формулируют», — отметил глава государства.
По его словам, госкомпаниям также нужно дать возможность развиваться, осуществлять те программы, без которых государство не может обойтись, поддерживать программы, являющиеся локомотивом не только для соответствующих компаний, но и для целых отраслей экономики России.
Путин также предложил увязать с выходом на биржу выдачу льготных кредитов компаниям.
«Прошу подумать о том, как увязать получение льготных кредитов с выходом компаний на биржу, — конечно, там, где это обосновано и целесообразно, то есть в отношении крупных компаний, лидеров своих отраслей», — обратился он к присутствующим на совещании.
Поддержка кредитования
Глава государства призвал также отслеживать эффективность поддержки кредитования.
«Конечно, надо и дальше отслеживать эффективность поддержки кредитования. Мы понимаем, насколько это важно сегодня, в условиях сегодняшней ключевой ставки», — сказал он.
Кроме того, необходимо «вести комплексный, регулярный мониторинг достижения целевых показателей соответствующих программ», подчеркнул Путин.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».