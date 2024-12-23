Поставки нефти из России в Индию сократились до минимума за три квартала

В то же время поставки нефти в страну с Ближнего Востока достигли максимума за последние девять месяцев — 2,28 миллиона баррелей, что на 10,8% больше, чем месяцем ранее. Доля России в общем импорте снизилась до 32%, а доля ближневосточных стран выросла до 48%.
Источники агентства Reuters считают одной из причин падения российских поставок ремонт на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) Индии. Предприятия сократили объемы переработки, но все еще продолжают принимать продукцию от ближневосточных поставщиков по годовым контрактам.
Вместе с тем произошло повышение внутрироссийского спроса, так как некоторые отечественные НПЗ наконец завершили затянувшиеся работы по ремонту, из-за чего сократился объем отгрузки в ключевые западные порты.
В ноябре Индия экспортировала в общей сложности около порядка 4,7 млн баррелей нефти в сутки. Это превышает показатели октября на 2,5%. Россия сохранила статус крупнейшего поставщика, второе и третье места занимают Ирак и Саудовская Аравия.
Ранее Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар ранее заявлял, что РФ предпринимает недостаточно усилий, чтобы поставлять на российский рынок товары индийского производства. По словам министра иностранных дел, поставки российской нефти способствуют перекосу торгового баланса между двумя странами.
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