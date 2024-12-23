Поставки нефти из России в Индию сократились до минимума за три квартала

В то же время поставки нефти в страну с Ближнего Востока достигли максимума за последние девять месяцев — 2,28 миллиона баррелей, что на 10,8% больше, чем месяцем ранее. Доля России в общем импорте снизилась до 32%, а доля ближневосточных стран выросла до 48%.