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Поезд для ВСМ Москва—Петербург назвали «Белый кречет»

Поезд, который будет ходить по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва Санкт-Петербург, назвали «Белый кречет». Об этом рассказал в интервью ТАСС глава Минтранса Роман Старовойт.

Источник: РИА "Новости"

РЖД уже заключило контракт с «Уральскими локомотивами» на изготовление, сертификацию и поставку двух высокоскоростных электропоездов для ВСМ за 12 млрд руб. Электропоезд будет состоять из восьми вагонов, его максимальная скорость — 400 км/ч.

ВСМ Москва—Санкт-Петербург должны ввести в эксплуатацию во втором квартале 2028 года. Протяженность трассы составит 679 км, стоимость проекта оценивается в 2,349 трлн руб. В сентябре петербургские власти утвердили проект терминала магистрали. Минтранс намерен закрыть сделку по финансированию ВСМ в этом году.