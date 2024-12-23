Поезд для ВСМ Москва—Петербург назвали «Белый кречет»

РЖД уже заключило контракт с «Уральскими локомотивами» на изготовление, сертификацию и поставку двух высокоскоростных электропоездов для ВСМ за 12 млрд руб. Электропоезд будет состоять из восьми вагонов, его максимальная скорость — 400 км/ч.