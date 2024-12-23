Поезд для ВСМ Москва—Петербург назвали «Белый кречет»

РЖД уже заключило контракт с «Уральскими локомотивами» на изготовление, сертификацию и поставку двух высокоскоростных электропоездов для ВСМ за 12 млрд руб. Электропоезд будет состоять из восьми вагонов, его максимальная скорость — 400 км/ч.
ВСМ Москва—Санкт-Петербург должны ввести в эксплуатацию во втором квартале 2028 года. Протяженность трассы составит 679 км, стоимость проекта оценивается в 2,349 трлн руб. В сентябре петербургские власти утвердили проект терминала магистрали. Минтранс намерен закрыть сделку по финансированию ВСМ в этом году.