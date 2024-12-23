Подавляющее число россиян в декабре тратят намного больше, чем в любой другой месяц

Примечательно также, что почти половина (44%) респондентов не замечает новогодней скуки в праздничные дни. 32% отмечают «затишье» в этот период, 19% считают, что привычный темп жизни в эти дни нарушается, а 14% ощущают однообразность жизни и слишком много свободного времени.