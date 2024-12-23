Песков назвал сложной ситуацию с поставками газа из РФ в Европу

Контракт на транзит российского газа через украинскую территорию истекает 31 декабря 2024 года. В Киеве неоднократно сообщали, что не намерены его продлевать. Однако ряд украинских и западных СМИ писал, что возможны схемы транзита, при которых европейские страны будут покупать газ у РФ еще до его отправки потребителю, так что по территории Украины формально пойдет уже не российский газ. Выдвигались также предположения, что газ у РФ может закупать третья страна, например Азербайджан, чтобы затем поставлять его в Европу через Украину.