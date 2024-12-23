Песков назвал сложной ситуацию с поставками газа из РФ в Европу

«Здесь есть сейчас очень сложная ситуация, которая требует повышенного внимания», — сказал представитель Кремля журналистам.
На вопрос, есть ли у РФ возможность поставлять газ в Словакию после окончания транзита через Украину, Песков заметил, что «об этом-то и ведется речь». «Вы же слышали заявление украинской стороны, и вы знаете о позиции тех европейских стран, которые продолжают покупать российский газ и которые считают это необходимым для нормальной работы своей экономики», — обратился он к представителям СМИ.
В воскресенье в Кремле прошла встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. После этой беседы Фицо отметил, что его визит в Москву стал реакцией на слова Владимира Зеленского о прекращении транзита газа через Украину. «Российский президент подтвердил готовность РФ и далее поставлять газ на запад и в Словакию, что в связи с позицией украинского президента [станет] практически невозможно после 1 января 2025 года», — отметил премьер.
На совмещенных прямой линии и пресс-конференции 19 декабря Путин заявил, что контракта на транзит российского газа через Украину уже точно не будет. Глава российского государства отметил, что Киев, отказавшись продлевать договор, создал дополнительные проблемы европейским странам, без поддержки которых фактически не может существовать.
Контракт на транзит российского газа через украинскую территорию истекает 31 декабря 2024 года. В Киеве неоднократно сообщали, что не намерены его продлевать. Однако ряд украинских и западных СМИ писал, что возможны схемы транзита, при которых европейские страны будут покупать газ у РФ еще до его отправки потребителю, так что по территории Украины формально пойдет уже не российский газ. Выдвигались также предположения, что газ у РФ может закупать третья страна, например Азербайджан, чтобы затем поставлять его в Европу через Украину.