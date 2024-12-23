Оверчук рассказал о важности соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном

«Соглашение о зоне свободной торговли, которое было подписано в Санкт-Петербурге в декабре прошлого года на полях Высшего экономического евразийского совета… мы ожидаем, что в 2025 году оно должно вступить в силу», — сказал он.
По словам Оверчука, даже без соглашения торговля между Россией и Ираном продолжает расти. За 9 месяцев 2024 года она уже выросла на 14,7%.
Ожидается, что вступление в действие этого договора создаст возможности для роста торговли, товарооборота, а это подразумевает ещё и создание транспортно-логистической структуры.
«Иран — это наш важный партнёр, крупная страна, крупная экономика… сближение с ЕАЭС будет играть позитивную роль как для развития рынка союза, так и иранского рынка», — заключил он.
Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин обозначил ключевые задачи ЕАЭС.