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Оверчук рассказал о важности соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном

Зампред правительства Российской Федерации Алексей Оверчук заявил, что соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном вступит в силу в 2025 году.

Источник: РИА "Новости"

«Соглашение о зоне свободной торговли, которое было подписано в Санкт-Петербурге в декабре прошлого года на полях Высшего экономического евразийского совета… мы ожидаем, что в 2025 году оно должно вступить в силу», — сказал он.

По словам Оверчука, даже без соглашения торговля между Россией и Ираном продолжает расти. За 9 месяцев 2024 года она уже выросла на 14,7%.

Ожидается, что вступление в действие этого договора создаст возможности для роста торговли, товарооборота, а это подразумевает ещё и создание транспортно-логистической структуры.

«Иран — это наш важный партнёр, крупная страна, крупная экономика… сближение с ЕАЭС будет играть позитивную роль как для развития рынка союза, так и иранского рынка», — заключил он.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин обозначил ключевые задачи ЕАЭС.