Банк России понизил официальный курс доллара

Так, курс доллара понизили с 102,3438 рубля 23 декабря до 101,6143 рубля 24-го. Курс евро ЦБ также снизил, до 105,2512 рубля с 106,5444 рубля днем ранее.
Кроме того, курс китайского юаня также опустили, до 13,8254 рубля.
Минфин США 12 июля ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает ЦБ РФ, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».