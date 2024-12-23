Нефть Brent дорожала до 73,34 доллара за баррель

Стоимость нефти марки WTI в ходе торгов 23 декабря достигала 69,94 доллара за баррель по состоянию на 9:21 по местному времени (12:21 по московскому). На момент 12:29 мск WTI торгуется на уровне 69,91 доллара за баррель.