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Нефть Brent дорожала до 73,34 доллара за баррель

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE достигали 73,34 доллара в ходе торгов понедельника.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Согласно данным торгов, такой отметки стоимость «черного золота» достигала в 9:22 по местному времени (12:22 по московскому). Затем цена за баррель Brent незначительно опустилась, до 73,32 доллара на 12:26 мск.

Стоимость нефти марки WTI в ходе торгов 23 декабря достигала 69,94 доллара за баррель по состоянию на 9:21 по местному времени (12:21 по московскому). На момент 12:29 мск WTI торгуется на уровне 69,91 доллара за баррель.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».