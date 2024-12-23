Московский суд ликвидировал Банк корпоративного финансирования

Соответствующее заявление подал Банк России. Регулятор 15 ноября объявил об отзыве лицензии у БКФ из-за низкого качества активов и хронической убыточности, а также в связи с вовлеченностью в подозрительные операции клиентов, которые в основном касались вывода средств за рубеж.
БКФ являлся участником системы страхования вкладов, поэтому вкладчикам вернули или вернут 100 процентов остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика.
С начала года он стал пятым банком, лишившимся лицензии, хотя не все из них было заподозрены в нарушениях. В августе ЦБ аннулировал лицензию на проведение банковских операций у «Америкэн Экспресс Банк», но поводом в этом случае стало обращение самой организации в связи с ликвидацией.