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Московский суд ликвидировал Банк корпоративного финансирования

Банк корпоративного финансирования (БКФ), занимавший 230 место в банковской системе России по величине активов, ликвидирован по решению Арбитражного суда Москвы. Ликвидатором назначено Агентство по страхованию вкладов (АСВ), сообщает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующее заявление подал Банк России. Регулятор 15 ноября объявил об отзыве лицензии у БКФ из-за низкого качества активов и хронической убыточности, а также в связи с вовлеченностью в подозрительные операции клиентов, которые в основном касались вывода средств за рубеж.

БКФ являлся участником системы страхования вкладов, поэтому вкладчикам вернули или вернут 100 процентов остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика.

С начала года он стал пятым банком, лишившимся лицензии, хотя не все из них было заподозрены в нарушениях. В августе ЦБ аннулировал лицензию на проведение банковских операций у «Америкэн Экспресс Банк», но поводом в этом случае стало обращение самой организации в связи с ликвидацией.