Московский суд ликвидировал Банк корпоративного финансирования

С начала года он стал пятым банком, лишившимся лицензии, хотя не все из них было заподозрены в нарушениях. В августе ЦБ аннулировал лицензию на проведение банковских операций у «Америкэн Экспресс Банк», но поводом в этом случае стало обращение самой организации в связи с ликвидацией.