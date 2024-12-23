Молочный холдинг «ЭкоНива» перешел под контроль российской компании

До этого сообщалось, что российское подразделение сети спортивных товаров Reebok купил турецкий холдинг FLO Retailing, владеющий брендами U.S. Polo Assn., Lumberjack и Reno. Источник, близкий к турецкой компании, подтвердил, что сделка закрыта, и по ее итогам под их контроль перешло более 100 точек продаж. Он отметил, что новый владелец собирается переименовать магазины, но сохранить бренд Reebok.