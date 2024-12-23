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Министр ОАЭ: членство в БРИКС помогает экономике страны стать сильнее

ТОКИО, 23 декабря. /ТАСС/. Вступление в БРИКС помогает Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) стать сильнее и развивать связи с крупнейшими экономиками мира. Об этом заявил министр экономики страны Абдалла бен Тук аль-Мари.

Источник: Christoph Schulz/CC0

«ОАЭ всегда были местом, где экономика опиралась на силу и связи с крупными экономиками. Вступление в БРИКС придает ОАЭ силу, а также [предоставляет возможности для развития] связей с такими крупными экономиками, как Китай и Индия», — сказал он в интервью японскому изданию Nikkei Asia.

Отдельно министр отметил, что БРИКС вносит вклад в развитие взаимодействия в мировом сообществе. «Мир нуждается в более широком диалоге и обсуждении вопросов, и БРИКС также способствует этому», — подчеркнул он.

Председателем БРИКС в 2024 году является Россия. Ключевым событием стал саммит сообщества в Казани 22—24 октября. Помимо основных участников БРИКС на мероприятиях присутствовали главы и представители многих государств Азии, Африки и Латинской Америки. С 1 января 2025 года председательство в сообществе перейдет к Бразилии.

Группа БРИКС была создана в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем. В 2011-м к ней присоединилась ЮАР. 1 января 2024 года в объединение вступили Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Саммит в Казани стал первым, в котором они приняли участие в качестве полноправных членов.