Министр ОАЭ: членство в БРИКС помогает экономике страны стать сильнее

«ОАЭ всегда были местом, где экономика опиралась на силу и связи с крупными экономиками. Вступление в БРИКС придает ОАЭ силу, а также [предоставляет возможности для развития] связей с такими крупными экономиками, как Китай и Индия», — сказал он в интервью японскому изданию Nikkei Asia.
Отдельно министр отметил, что БРИКС вносит вклад в развитие взаимодействия в мировом сообществе. «Мир нуждается в более широком диалоге и обсуждении вопросов, и БРИКС также способствует этому», — подчеркнул он.
Председателем БРИКС в 2024 году является Россия. Ключевым событием стал саммит сообщества в Казани
Группа БРИКС была создана в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем. В 2011-м к ней присоединилась ЮАР. 1 января 2024 года в объединение вступили Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Саммит в Казани стал первым, в котором они приняли участие в качестве полноправных членов.