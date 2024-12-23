Министр ОАЭ: членство в БРИКС помогает экономике страны стать сильнее

«ОАЭ всегда были местом, где экономика опиралась на силу и связи с крупными экономиками. Вступление в БРИКС придает ОАЭ силу, а также [предоставляет возможности для развития] связей с такими крупными экономиками, как Китай и Индия», — сказал он в интервью японскому изданию Nikkei Asia.