Любимый россиянами салат «Оливье» за год заметно подорожал

«С одной стороны, подорожали овощи и майонез, но, с другой стороны, подешевели яйца и мясо кур. Немного выросла цена на колбасу. Если мы говорим о селедке под шубой, то стоимость ингредиентов для его приготовления подорожала на 14%. Сильнее всего среди продуктов для селедки под шубой выросли цены на картофель (90%) и свеклу (30%)», — отметил эксперт, уточнив, что год к году продуктовый набор для «Оливье» стал дороже на 9%.
Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров пояснил, что инфляция возрастает на 1,5 процентных пункта при каждых 10% снижения курса рубля по отношению к доллару. В 2024 году российская валюта обесценилась относительно американской более чем на 14%, по оценке Петра Щербаченко, доцента Финансового университета при правительстве РФ. В 2025 году эксперты прогнозируют умеренное ослабление рубля.
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