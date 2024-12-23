Любимый россиянами салат «Оливье» за год заметно подорожал

«С одной стороны, подорожали овощи и майонез, но, с другой стороны, подешевели яйца и мясо кур. Немного выросла цена на колбасу. Если мы говорим о селедке под шубой, то стоимость ингредиентов для его приготовления подорожала на 14%. Сильнее всего среди продуктов для селедки под шубой выросли цены на картофель (90%) и свеклу (30%)», — отметил эксперт, уточнив, что год к году продуктовый набор для «Оливье» стал дороже на 9%.