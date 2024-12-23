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Каким будет курс рубля 24 декабря 2024: прогноз эксперта

Индекс Мосбиржи сегодня продолжил активный рост, в моменте бенчмарк подходил к 2740 п. При этом рыночная конъюнктура была не самой благоприятной — рубль укреплялся, нефть снижалась в цене в направлении $72 за баррель Brent. Инвесторы крайне позитивно расценили пятничные комментарии Банка России о завершении цикла повышения ключевой ставки. Об этом рассказал Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Александр Шепелев
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

Декабрьский индекс доверия американских потребителей CB, опубликованный сегодня, вышел неожиданно хуже прогнозов. Завтра в фокусе внимания останется статистика США — ноябрьские данные по базовым заказам на товары длительного пользования и по строительству нового жилья. Важных событий на российском рынке во вторник не ожидается.

Позитивная переоценка акций на фоне монетарного сюрприза от ЦБ в ближайшие дни может продолжиться, однако ближе к 2800 п. по индексу Мосбиржи просматривается зона сопротивления, от которой может сформироваться локальная техническая коррекция вниз. Прогноз на 24 декабря — 2650−2775 п.

Рубль на старте недели укреплялся. Юань в ходе торгов на Мосбирже отходил в направлении 13,6, официальный курс доллара на завтра понижен ЦБ на 70 копеек, до 101,61 рублей. По-видимому, приближение пика налогового периода (25 декабря) все же возымело эффект — экспортеры продают дополнительные объемы иностранной валюты, увеличивая ее предложение на рынке. При этом на внешнем контуре индекс доллара дошел до 108 п., что оказывает давление на остальные валюты и сырьевые котировки. На внутреннем рынке главным фактором давления остается сезонность — компании, граждане, а также бюджеты всех уровней увеличивают свои расходы перед окончанием года, растет и физический спрос на иностранные деньги со стороны тех, кто планирует выезжать за рубеж в праздники. Краткосрочно ждем юань в диапазоне 13,5−14,2, доллар — 100−103.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».