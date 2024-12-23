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Каким должен быть семейный банкинг: проверяем новый продукт от ВТБ

Банковские услуги в России находятся на высоком технологическом уровне. Но все равно постоянно совершенствуются: рассказываем о новой функции — группа «Близкие» в ВТБ Онлайн, которая позволяет получать повышенный кешбэк и другие преимущества в связке с членами семьи.

Источник: Freepik

Современные банковские системы позволяют открыть счет, не выходя из дома, получить карту в удобном месте в удобное время при помощи курьерской доставки. В приложении можно открыть карту ребенку и следить за его балансом, а на перевод денег пожилым близким нужно меньше минуты. И потом, можно дистанционно оформить страховку или подключить мобильную связь. Чем больше у банка экосистема, тем выгоднее и удобнее это для клиента. Казалось бы, чего не хватает?

Об этом подумали ВТБ — и в рамках проекта «Семейный банк» запустили функцию, позволяющую объединить родственников и друзей в группе близких, чтобы все могли получать еще больше выгоды, чем предусмотрено в индивидуальных условиях обслуживания каждого. Рассмотрим плюсы нового продукта на личном примере редактора Финансов Mail, Елены Лесничей.

Что получает группа близких

В приложении ВТБ Онлайн можно создать группу до 5 человек. Каждому из них откроются дополнительные возможности: повышенный кешбэк при покупках и скидки на продукты банка. В моей семье банковскими картами пользуются как раз 5 человек: я, муж, пожилая мама и двое детей. Младшему сыну карту открыли перед новым учебным годом.

У каждого члена семьи — свои траты. Я в основном совершаю регулярные бытовые покупки: хожу на рынок за свежими овощами и фруктами, закупаю продукты и бытовую химию. Муж оплачивает счета за квартиру, сотовую связь и интернет, вносит платежи по кредитам. Дети покупают еду в школьной столовой, перекусы перед дополнительными занятиями, билеты в кино. Мама делает небольшие покупки в супермаркетах, аптеках и магазинах одежды.

При объединении в группу каждый член моей семьи сможет получать гарантированный кешбэк 5% за свои покупки в супермаркетах, то есть возвращаться будет часть средств за: перекусы детей, закупки продуктов и мамины траты. Кроме того, ежемесячно каждый может выбрать из 10 категорий кешбэка наиболее интересные ему, и если всей семьей выбрать категории, которые не пересекаются, то выгоды будет еще больше. Удобно для планирования крупных покупок — заранее рассчитываешь, сколько средств получится вернуть.

Мы в семье уже рассчитали: в ноябре можно оформить повышенный кешбэк на покупку зимней резины и новых дисков для автомобиля, в декабре сделать небольшой ремонт в квартире с выгодой, а в январе получить кешбэк при бронировании отелей на новогодние каникулы. Всего каждый член семьи может получить до 3 000 рублей кешбэка в месяц — это уже существенная экономия бюджета. Сэкономленные средства можно, например, положить на накопительный счет, и продолжать получать выгоду — проценты по сберегательным продуктам сейчас высокие.

Источник: Freepik

Расширенные возможности

Помимо кешбэка, пользователи пакета «Семейный» получают 60 бесплатных дней на подписку ВТБ Плюс. После бесплатного периода для всех членов группы подписка будет стоить 199 рублей в месяц вместо 249 рублей.

Этой подпиской мы с мужем уже пользуемся, она позволяет нам экономить по две тысячи рублей каждый месяц: дает нам кешбэк рублями и дополнительный 1% к ставке по накопительному счету (получается до 17% годовых, что достаточно выгодно). Также подписка дает нам до 10% кешбэка на сервисы «Яндекс»: Такси, Лавка, Маркет, Еда.

Если мы будем пользоваться подпиской в группе близких, то она станет для нас дешевле. Также станет проще и дешевле управлять поездками детей и моей мамы в такси. И еще одна экономия с подпиской — возможность пользоваться пакетом уведомлений «Карты+» бесплатно. Это позволяет экономить 79 рублей каждый месяц.

Моя семья активно пользуется и услугами страхования: сейчас некоторые банки внедряют такое направление и у себя. Мы оформляем автомобильные страховки, ДМС и страхование жизни. Для каждого в группе близких на оформление услуг страхования будет действовать скидка до 20%.

Для семьи очень удобна еще одна опция: скидка 20% на услуги связи ВТБ Мобайл. Можно под каждого подобрать выгодный тариф.

Источник: Freepik

Что в итоге

После объединения членов моей семьи в группу «Близкие» в ВТБ Онлайн мы в совокупности сможем получать:

  • до 15 тысяч рублями кешбэка в месяц,

  • скидки за пользование сервисами Яндекса,

  • скидку до 20% на мобильную связь и страховки.

Такая выгода открывает новые возможности: можно купить что-то незапланированное или отложить сумму побольше на счет или вклад.

Что немаловажно, для объединения в группу не требуется подтверждений родства или каких-либо письменных согласий: можно добавить мужа или жену, родителей, детей старше 14 лет или даже друзей, ни перед кем не отчитываясь, кто именно и как именно будет пользоваться выгодой. При этом никто из членов группы не видит средства другого, то есть конфиденциальность личных счетов и покупок сохраняется (ну, а кто из нас не покупает периодически себе шоколадку «в одно лицо»?).

Не стоит забывать и про нематериальную пользу от таких продуктов. Ведь спокойствие за родных и близких нельзя измерить деньгами. Возможность быстро пополнить карточку сына, оплатить маме «корзину» на маркетплейсе, подсказать любимому мужу выбрать повышенный кешбэк на заправках — это мелочи, от которых на душе становится немного теплее.

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