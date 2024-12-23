Каким должен быть семейный банкинг: проверяем новый продукт от ВТБ

Современные банковские системы позволяют открыть счет, не выходя из дома, получить карту в удобном месте в удобное время при помощи курьерской доставки. В приложении можно открыть карту ребенку и следить за его балансом, а на перевод денег пожилым близким нужно меньше минуты. И потом, можно дистанционно оформить страховку или подключить мобильную связь. Чем больше у банка экосистема, тем выгоднее и удобнее это для клиента. Казалось бы, чего не хватает?
Об этом подумали ВТБ — и в рамках проекта «Семейный банк» запустили функцию, позволяющую объединить родственников и друзей в группе близких, чтобы все могли получать еще больше выгоды, чем предусмотрено в индивидуальных условиях обслуживания каждого. Рассмотрим плюсы нового продукта на личном примере редактора Финансов Mail, Елены Лесничей.
Что получает группа близких
В приложении ВТБ Онлайн можно создать группу до 5 человек. Каждому из них откроются дополнительные возможности: повышенный кешбэк при покупках и скидки на продукты банка. В моей семье банковскими картами пользуются как раз 5 человек: я, муж, пожилая мама и двое детей. Младшему сыну карту открыли перед новым учебным годом.
У каждого члена семьи — свои траты. Я в основном совершаю регулярные бытовые покупки: хожу на рынок за свежими овощами и фруктами, закупаю продукты и бытовую химию. Муж оплачивает счета за квартиру, сотовую связь и интернет, вносит платежи по кредитам. Дети покупают еду в школьной столовой, перекусы перед дополнительными занятиями, билеты в кино. Мама делает небольшие покупки в супермаркетах, аптеках и магазинах одежды.
При объединении в группу каждый член моей семьи сможет получать гарантированный кешбэк 5% за свои покупки в супермаркетах, то есть возвращаться будет часть средств за: перекусы детей, закупки продуктов и мамины траты. Кроме того, ежемесячно каждый может выбрать из 10 категорий кешбэка наиболее интересные ему, и если всей семьей выбрать категории, которые не пересекаются, то выгоды будет еще больше. Удобно для планирования крупных покупок — заранее рассчитываешь, сколько средств получится вернуть.
Мы в семье уже рассчитали: в ноябре можно оформить повышенный кешбэк на покупку зимней резины и новых дисков для автомобиля, в декабре сделать небольшой ремонт в квартире с выгодой, а в январе получить кешбэк при бронировании отелей на новогодние каникулы. Всего каждый член семьи может получить до 3 000 рублей кешбэка в месяц — это уже существенная экономия бюджета. Сэкономленные средства можно, например, положить на накопительный счет, и продолжать получать выгоду — проценты по сберегательным продуктам сейчас высокие.
Расширенные возможности
Помимо кешбэка, пользователи пакета «Семейный» получают 60 бесплатных дней на подписку ВТБ Плюс. После бесплатного периода для всех членов группы подписка будет стоить 199 рублей в месяц вместо 249 рублей.
Этой подпиской мы с мужем уже пользуемся, она позволяет нам экономить по две тысячи рублей каждый месяц: дает нам кешбэк рублями и дополнительный 1% к ставке по накопительному счету (получается до 17% годовых, что достаточно выгодно). Также подписка дает нам до 10% кешбэка на сервисы «Яндекс»: Такси, Лавка, Маркет, Еда.
Если мы будем пользоваться подпиской в группе близких, то она станет для нас дешевле. Также станет проще и дешевле управлять поездками детей и моей мамы в такси. И еще одна экономия с подпиской — возможность пользоваться пакетом уведомлений «Карты+» бесплатно. Это позволяет экономить 79 рублей каждый месяц.
Моя семья активно пользуется и услугами страхования: сейчас некоторые банки внедряют такое направление и у себя. Мы оформляем автомобильные страховки, ДМС и страхование жизни. Для каждого в группе близких на оформление услуг страхования будет действовать скидка до 20%.
Для семьи очень удобна еще одна опция: скидка 20% на услуги связи ВТБ Мобайл. Можно под каждого подобрать выгодный тариф.
Что в итоге
После объединения членов моей семьи в группу «Близкие» в ВТБ Онлайн мы в совокупности сможем получать:
до 15 тысяч рублями кешбэка в месяц,
скидки за пользование сервисами Яндекса,
скидку до 20% на мобильную связь и страховки.
Такая выгода открывает новые возможности: можно купить что-то незапланированное или отложить сумму побольше на счет или вклад.
Что немаловажно, для объединения в группу не требуется подтверждений родства или каких-либо письменных согласий: можно добавить мужа или жену, родителей, детей старше 14 лет или даже друзей, ни перед кем не отчитываясь, кто именно и как именно будет пользоваться выгодой. При этом никто из членов группы не видит средства другого, то есть конфиденциальность личных счетов и покупок сохраняется (ну, а кто из нас не покупает периодически себе шоколадку «в одно лицо»?).
Не стоит забывать и про нематериальную пользу от таких продуктов. Ведь спокойствие за родных и близких нельзя измерить деньгами. Возможность быстро пополнить карточку сына, оплатить маме «корзину» на маркетплейсе, подсказать любимому мужу выбрать повышенный кешбэк на заправках — это мелочи, от которых на душе становится немного теплее.
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