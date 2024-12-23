Каким должен быть семейный банкинг: проверяем новый продукт от ВТБ

Современные банковские системы позволяют открыть счет, не выходя из дома, получить карту в удобном месте в удобное время при помощи курьерской доставки. В приложении можно открыть карту ребенку и следить за его балансом, а на перевод денег пожилым близким нужно меньше минуты. И потом, можно дистанционно оформить страховку или подключить мобильную связь. Чем больше у банка экосистема, тем выгоднее и удобнее это для клиента. Казалось бы, чего не хватает?