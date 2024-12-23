Господдержка вызвала привыкание. Мониторинг деловой активности

На встрече с президентом 16 декабря крупный бизнес добился создания правкомиссии по мерам поддержки во главе с вице-премьером Александром Новаком. Комиссия будет оценивать случаи поддержки проектов, но в РСПП настаивают на фиксации правил — какие проекты, отрасли, предприятия поддерживаются, пока ЦБ считает льготы чрезмерными. По словам Александра Шохина, инвестпроекты в рамках СПИК, СЗПК, ФРП, Фабрики проектного финансирования, в которые государство уже вложилось, дешевле довести до конца.