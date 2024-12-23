Главные события финансовых рынков 23— 29 декабря

Главный индекс США S&P 500 сразу же обвалился на 3%, упав ниже психологической отметки в 6000 пунктов. На этой неделе динамика S&P 500 будет зависеть от того, как быстро рынок переварит новые вводные по ставке. Аналитики Market Power предполагают, что индекс может колебаться в широком диапазоне 5730−6000 пунктов.