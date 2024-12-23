Главные события финансовых рынков 23— 29 декабря

В мире
На прошлой неделе Федеральная резервная система США (ФРС), мягко говоря, расстроила рынок решением снизить процентную ставку на 25 б.п. до 4.25−4.5%. А главное — теперь регулятор ждет более умеренное дальнейшее смягчение ДКП — именно на 50 б.п. в 2025 году.
Главный индекс США S&P 500 сразу же обвалился на 3%, упав ниже психологической отметки в 6000 пунктов. На этой неделе динамика S&P 500 будет зависеть от того, как быстро рынок переварит новые вводные по ставке. Аналитики Market Power предполагают, что индекс может колебаться в широком диапазоне 5730−6000 пунктов.
В России
Российский ЦБ тоже преподнес сюрпризы, сохранив ключевую ставку на уровне 21%, что мгновенно взвинтило котировки индекса Мосбиржи. Банк России решил взять паузу и оценить влияние нынешних крайне жестких денежно-кредитных условий на экономику.
На этой неделе как раз выйдет отчет о социально-экономическом положении за январь-ноябрь. Рынок ожидает замедление роста промышленного производства и сохранение прежних тенденций на рынке труда.
В ближайшие месяцы ставки по вкладам будут находиться максимуме, поэтому открывать депозиты сейчас выгодно: при официальной инфляции около 9,5% ставки по ним сейчас составляют 20−22% и выше.
Рубль
В моменте сохранение ключевой ставки ставка не окажет влияния на рубль и в ближайшие недели он будет стабилен. Аналитики Market Power считают, что в ближайшие недели курс отечественной валюты будет стабилен — ₽13,5-₽14,5 за юань, ₽100-₽108 за доллар, ₽104-₽112 за евро.
Нефть
Котировки нефти Brent восстановились с годовых минимумов. Причиной тому стали новые риски сокращения мирового предложения из-за нависшей угрозы американских санкций на Россию и Иран. Также в пользу нефтяных цен выступают ожидания новых стимулирующих мер в Китае.
В этом и следующем кварталах мы ждём среднюю цену нефти Brent на уровне $74 за баррель. А на этой неделе котировки нефти Brent могут колебаться в диапазоне $71,3−74,9 за баррель.
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