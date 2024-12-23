FT: приток средств в фонды облигаций в 2024 году достиг рекордных $600 млрд

По его информации, инвесторы рассчитывали на переход центральных банков к более мягкой денежно-кредитной политике. Предыдущий максимум вложений в фонды облигаций был зафиксирован в 2021 году на фоне замедления темпов инфляции, тогда он составил почти $500 млрд. Тем не менее издание отмечает, что рост фондов облигаций летом этого года стал более слабым в течение осени и зимы.