FT: приток средств в фонды облигаций в 2024 году достиг рекордных $600 млрд

По его информации, инвесторы рассчитывали на переход центральных банков к более мягкой денежно-кредитной политике. Предыдущий максимум вложений в фонды облигаций был зафиксирован в 2021 году на фоне замедления темпов инфляции, тогда он составил почти $500 млрд. Тем не менее издание отмечает, что рост фондов облигаций летом этого года стал более слабым в течение осени и зимы.
Так, глобальный совокупный индекс облигаций Bloomberg, отражающий показатели как суверенного, так и корпоративного долга, резко вырос в третьем квартале года, однако значительно снизился за последние три месяца, потеряв за год 1,7%. Как пишет FT, несмотря на рекордный приток вложений в фонды в течение года, за неделю, предшествовавшую 18 декабря, инвесторы вывели из них $6 млрд, что стало крупнейшим недельным оттоком средств в течение последних двух лет.
По мнению руководителя отдела управления многопрофильными активами Pictet Asset Management Шаниэля Рамджи, активное инвестирование в долговые средства было обусловлено «страхом [инвесторов] перед рецессией в США в сочетании с дезинфляцией». Он пояснил, что в результате опасения рецессии не оправдались, при этом для многих инвесторов высокая стартовая доходность гособлигаций «могла оказаться недостаточной» для покрытия убытков, понесенных из-за потери в цене в течение года.