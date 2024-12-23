ФАС предписала фармкомпании «КРКА» снизить цены на лекарства

В ходе рассмотрения дела служба пришла к выводу, что темпы роста прибыли организации значительно превысили рост расходов на производство. При этом практически неизменными остались состав продавцов и покупателей препарата, условия его обращения на товарном рынке, в том числе обусловленные мерами государственного регулирования (налогообложение, тарифное регулирование).