ФАС предписала фармкомпании «КРКА» снизить цены на лекарства

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала фармкомпанию «КРКА» нарушившей антимонопольное законодательство в связи с монопольно высокими ценами на лекарства, говорится в сообщении службы.
Речь идет о ценах на отдельные дозировки применяемого при повышенном артериальном давлении лекарственного препарата «Ко-Дальнева».
«В 2023 году организация повысила отпускные цены на лекарственные препараты “Ко-Дальнева” на 10−16% в зависимости от дозировки. Фармкомпания не представила обоснование такого повышения», — указали в ФАС.
В ходе рассмотрения дела служба пришла к выводу, что темпы роста прибыли организации значительно превысили рост расходов на производство. При этом практически неизменными остались состав продавцов и покупателей препарата, условия его обращения на товарном рынке, в том числе обусловленные мерами государственного регулирования (налогообложение, тарифное регулирование).
В ФАС отметили, что в 2022—2023 годах ООО «КРКА-рус» занимало доминирующее положение на товарном рынке лекарственных препаратов с МНН «Амлодипин+Индапамид +Периндоприл» с «Ко-Дальневой», не имеющей взаимозаменяемых аналогов в географических границах страны. Поэтому граждане были вынуждены покупать препарат, даже несмотря на повышение цены.
По итогам рассмотрения дела комиссия ФАС России признала фармкомпанию нарушившей антимонопольное законодательство. Служба предписала «КРКА» устранить нарушение путем установления экономически обоснованной цены на отдельные дозировки не имеющего аналогов лекарственного препарата.
ФАС проконтролирует исполнение организацией выданного предписания.