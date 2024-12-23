Экономист заявил, что в 2025 году овощи в России станут дешевле

«На мой взгляд, в 2025 году подешевеют овощи: картофель (на 15%), капуста (на 12%), лук (на 12%) и свекла (на 10%). В этом году цены на эти овощи очень выросли. Думаю, что будут приняты меры по увеличению сбора урожая этих культур в следующем году, а это впоследствии должно оказать влияние и на снижение цены. Также думаю, что весной клубника будет дешевле на 10−15% от цен прошлого года: в том году произошел резкий скачок цен из-за непогоды», — сказал он.
Аналитик посчитал, что россияне порадуются снижению стоимости указанных позиций и спрос на них вырастет, но он окажется «здоровым, а не ажиотажным».
В 2024 году в России были зафиксированы значительные колебания цен на основные овощи и ягоды, как следует из данных Росстата, Минсельхоза, а также аналитических компаний и платформ мониторинга цен.
В начале года средняя цена картофеля составляла около 29 рублей за килограмм, однако к июлю она выросла до 59 рублей за килограмм, что свидетельствует о росте на 100,9%. В декабре картофель продавался в среднем по 56,51 рубля за килограмм, это на 15,23% больше по сравнению с ноябрем.
Белокочанная капуста в июне и июле продавалась по средней цене 46,7 рубля за килограмм, что на 32% выше уровня января. Что касается репчатого лука, в июне его цена была 46,8 рубля за килограмм, а в июле снизилась до 46,2 рубля за килограмм, что на 1,3% меньше. С начала года цена на лук увеличилась на 29,7%.
Цена на свеклу в июне составляла 70,4 рубля за килограмм, тогда как в июле она упала до 64,4 рубля за килограмм, что на 8,5% меньше. Однако с начала года стоимость свеклы возросла на 74%. Клубника же в 2024 году стоила в среднем 551 рубль за килограмм, что на 15% больше по сравнению с 2023 годом.
Хотя цены на эти продукты могут варьироваться в зависимости от региона и сезона, в целом наблюдалась тенденция к росту цен по большинству позиций.
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