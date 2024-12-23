Экономист заявил, что в 2025 году овощи в России станут дешевле

«На мой взгляд, в 2025 году подешевеют овощи: картофель (на 15%), капуста (на 12%), лук (на 12%) и свекла (на 10%). В этом году цены на эти овощи очень выросли. Думаю, что будут приняты меры по увеличению сбора урожая этих культур в следующем году, а это впоследствии должно оказать влияние и на снижение цены. Также думаю, что весной клубника будет дешевле на 10−15% от цен прошлого года: в том году произошел резкий скачок цен из-за непогоды», — сказал он.