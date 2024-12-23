Две трети россиян пользуются услугами риелторов

Большинство (65,2%) респондентов полагают, что прежде всего риелтору стоит доверить вопросы, связанные с продажей недвижимости. Примерно столько же (63,9%) считают, что лучше всего обращаться к риелтору в том случае, если недвижимость нужно купить. 51% опрошенных уверены, что помощь риелтора нужна, прежде всего, в вопросах юридического оформления сделок с недвижимостью. 25,8% респондентов полагают, что стоит доверить специалисту поиск недвижимости в аренду, и 22,6% — поиск арендаторов. Наконец, 16,1% респондентов готовы обратиться к риелтору для решения вопросов, связанных с оформлением ипотеки.