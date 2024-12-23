Доля собственных торговых марок в продажах продовольственных ретейлеров выросла

«Динамика развития СТМ в текущем году перешла от количественной к качественной. Темпы запуска новых СТМ в продовольственном ретейле начали замедляться — по сравнению с 2023 годом большинство продуктовых сетей запустили меньшее число новых собственных брендов, что объясняется эффектом высокой базы предыдущих двух лет и фокусом на качественное развитие существующих марок. Общий рост потребительского спроса на СТМ говорит об укреплении доверия потребителей к торговым сетям, в том числе в категориях с исторически высокой лояльностью к брендам», — отметил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев, чьи слова приводятся в сообщении.