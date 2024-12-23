Доля собственных торговых марок в продажах продовольственных ретейлеров выросла

«Доля собственных торговых марок в продажах крупнейших продовольственных ретейлеров выросла за последний год более чем на 1-процентный пункт и превысила в среднем 22% от выручки. Доля СТМ в ассортименте также увеличилась в среднем до 22% от представленных на полках товаров», — говорится в сообщении.
По данным АКОРТ, среди самых быстрорастущих продовольственных категорий собственных торговых марок в 2024 году выделяются вина и слабоалкогольные напитки, готовая еда и товары категории ЗОЖ. Высокий спрос также наблюдается в категориях молочные продукты, сыры, бакалея, свежие фрукты и овощи.
Анализируя тренды потребительского поведения, опрошенные АКОРТ ретейлеры отмечают опережающий рост спроса на товары собственных торговых марок в премиальном ценовом сегменте и на товары, произведенные в соответствии с принципами экологической ответственности.
«Динамика развития СТМ в текущем году перешла от количественной к качественной. Темпы запуска новых СТМ в продовольственном ретейле начали замедляться — по сравнению с 2023 годом большинство продуктовых сетей запустили меньшее число новых собственных брендов, что объясняется эффектом высокой базы предыдущих двух лет и фокусом на качественное развитие существующих марок. Общий рост потребительского спроса на СТМ говорит об укреплении доверия потребителей к торговым сетям, в том числе в категориях с исторически высокой лояльностью к брендам», — отметил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев, чьи слова приводятся в сообщении.