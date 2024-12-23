Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число выданных в ноябре POS-кредитов в РФ снизилось до двухлетнего минимума

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Количество и объем выданных в ноябре 2024 года POS-кредитов в РФ снизились до минимальных за два года значений — 271,65 тыс. и 22,64 млрд руб. соответственно, следует из материалов Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которые есть в распоряжении ТАСС.

Источник: Freepik

По данным ОКБ, в годовом отношении количество выдач упало на 54%, объем — на 43%. В ноябре прошлого года было выдано 595,28 тыс. кредитов на 39,59 млрд руб.

Средний чек товарного кредита вырос на 25%: с 67 тыс. руб. в ноябре 2023 года до 83 тыс. руб. в ноябре 2024 года. Средний срок POS-кредитования сократился с 18 до 17 месяцев, что стало самым коротким сроком кредитования в сегменте с начала текущего года.

По сравнению с октябрем снижение количества выдач товарных кредитов в ноябре составило 25%, объема — 28%. В октябре было выдано 360,29 тыс. кредитов на 31,32 млрд руб. Средний чек за месяц снизился на 4%: в октябре он был равен 87 тыс. руб., а средний срок кредитования был на 2 месяца дольше — 19 месяцев.

По итогам января — ноября 2024 года россияне оформили 4,66 млн товарных кредитов на 358,18 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач упало на 23%, объем — на 2%.

Полная стоимость кредита в POS-кредитовании в ноябре составила 24,81%. В октябре этот показатель был равен 22,78%. На начало декабря полная стоимость товарных кредитов выросла до 24,66%.

Региональные данные

В топ-5 регионов по объему выдач POS-кредитов в ноябре вошли Москва — 19,96 тыс. кредитов на 1,9 млрд руб., Московская область — 15,38 тыс. кредитов на 1,37 млрд руб., Краснодарский край — 11 тыс. кредитов на 982 млн руб., Санкт-Петербург — 9,78 тыс. кредитов на 806 млн руб. и Свердловская область — 8,25 тыс. кредитов на 671 млн руб.

Самые крупные товарные кредиты оформляли в ноябре жители Тывы — в среднем 132 тыс. руб., Карачаево-Черкесии — 128 тыс. руб., Республики Алтай. — 110 тыс. руб. В Москве средний чек кредитования в сегменте составил 95 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 82 тыс. руб.

Самый длительный средний срок POS-кредитования в 24 месяца зафиксирован в Карачаево-Черкесии. Самый короткий срок — 9 месяцев — в Севастополе.