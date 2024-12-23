Число выданных в ноябре POS-кредитов в РФ снизилось до двухлетнего минимума

По данным ОКБ, в годовом отношении количество выдач упало на 54%, объем — на 43%. В ноябре прошлого года было выдано 595,28 тыс. кредитов на 39,59 млрд руб.
Средний чек товарного кредита вырос на 25%: с 67 тыс. руб. в ноябре 2023 года до 83 тыс. руб. в ноябре 2024 года. Средний срок POS-кредитования сократился с 18 до 17 месяцев, что стало самым коротким сроком кредитования в сегменте с начала текущего года.
По сравнению с октябрем снижение количества выдач товарных кредитов в ноябре составило 25%, объема — 28%. В октябре было выдано 360,29 тыс. кредитов на 31,32 млрд руб. Средний чек за месяц снизился на 4%: в октябре он был равен 87 тыс. руб., а средний срок кредитования был на 2 месяца дольше — 19 месяцев.
По итогам января — ноября 2024 года россияне оформили 4,66 млн товарных кредитов на 358,18 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач упало на 23%, объем — на 2%.
Полная стоимость кредита в POS-кредитовании в ноябре составила 24,81%. В октябре этот показатель был равен 22,78%. На начало декабря полная стоимость товарных кредитов выросла до 24,66%.
Региональные данные
В топ-5 регионов по объему выдач POS-кредитов в ноябре вошли Москва — 19,96 тыс. кредитов на 1,9 млрд руб., Московская область — 15,38 тыс. кредитов на 1,37 млрд руб., Краснодарский край — 11 тыс. кредитов на 982 млн руб., Санкт-Петербург — 9,78 тыс. кредитов на 806 млн руб. и Свердловская область — 8,25 тыс. кредитов на 671 млн руб.
Самые крупные товарные кредиты оформляли в ноябре жители Тывы — в среднем 132 тыс. руб., Карачаево-Черкесии — 128 тыс. руб., Республики Алтай. — 110 тыс. руб. В Москве средний чек кредитования в сегменте составил 95 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 82 тыс. руб.
Самый длительный средний срок POS-кредитования в 24 месяца зафиксирован в Карачаево-Черкесии. Самый короткий срок — 9 месяцев — в Севастополе.