Число выданных в ноябре POS-кредитов в РФ снизилось до двухлетнего минимума

Средний чек товарного кредита вырос на 25%: с 67 тыс. руб. в ноябре 2023 года до 83 тыс. руб. в ноябре 2024 года. Средний срок POS-кредитования сократился с 18 до 17 месяцев, что стало самым коротким сроком кредитования в сегменте с начала текущего года.