Юрист напомнил, что продавец обязан вернуть деньги за просроченные подарочные карты

«Обыватели, вступая в отношения с продавцами товаров и услуг, редко задумываются о юридических аспектах. Особенно, когда дело касается приобретения подарочных карт. Ведь пользоваться карточкой нужно будет одариваемому, а вовсе не дарителю. В подавляющем большинстве случаев такие карты и сертификаты имеют срок действия, не превышающий полгода. По мнению продавцов, этого срока вполне достаточно, чтобы выбрать необходимый товар или услугу. Но на деле в силу разных обстоятельств гражданин может не уложиться в установленный срок, и, придя в магазин или сервисное предприятие, получает отказ в приобретении товара или предоставлении услуг», — объяснил он.