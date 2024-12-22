Тихим шагом. Что будет с рублем после решения ЦБ

Тем не менее в перспективе 2025 года мы ожидаем сохранения тенденции к ослаблению рубля на фоне ограниченного потенциала роста экспорта ввиду сохраняющегося санкционного давления, ухудшения конъюнктуры на рынке нефти и снижение цен на «черное золото» (ориентируемся на этот рынок, поскольку нефтегазовые доходы составляют порядка 65% всего экспорта и 30% всех доходов бюджета).