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Тихим шагом. Что будет с рублем после решения ЦБ

Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер», рассказала, как скажется шаг регулятора на будущем нацвалюты.

Наталия Пырьева
ведущий аналитик «Цифра брокер»
Источник: Reuters

«Рубль продолжает стабилизироваться после всплеска волатильности на фоне санкций против банков, которые усложняют процесс проведения трансграничных платежей за экспорт, усиливая проблему дефицита ликвидности», — отметил эксперт.

Она считает, что рубль продолжит консолидироваться в диапазоне 100−105 ₽ за доллар США на последней рабочей неделе 2024 года.

Умеренную поддержку может оказать приближающийся налоговый период и дополнительный приток валюты на рынок со стороны экспортеров.

Тем не менее в перспективе 2025 года мы ожидаем сохранения тенденции к ослаблению рубля на фоне ограниченного потенциала роста экспорта ввиду сохраняющегося санкционного давления, ухудшения конъюнктуры на рынке нефти и снижение цен на «черное золото» (ориентируемся на этот рынок, поскольку нефтегазовые доходы составляют порядка 65% всего экспорта и 30% всех доходов бюджета).

При этом объем импорта будет оставаться на высоком уровне в силу по-прежнему высокой зависимости России от импортных товаров и услуг, считает Наталия Пырьева.

Таким образом, проблема с нехваткой иностранной валюты для финансирования всех нужд страны (погашение внешнего долга, спрос на иностранные активы, зарубежный туризм и т. д.) будет сохраняться.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».