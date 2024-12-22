Тихим шагом. Что будет с рублем после решения ЦБ

«Рубль продолжает стабилизироваться после всплеска волатильности на фоне санкций против банков, которые усложняют процесс проведения трансграничных платежей за экспорт, усиливая проблему дефицита ликвидности», — отметил эксперт.
Она считает, что рубль продолжит консолидироваться в диапазоне 100−105 ₽ за доллар США на последней рабочей неделе 2024 года.
Умеренную поддержку может оказать приближающийся налоговый период и дополнительный приток валюты на рынок со стороны экспортеров.
Тем не менее в перспективе 2025 года мы ожидаем сохранения тенденции к ослаблению рубля на фоне ограниченного потенциала роста экспорта ввиду сохраняющегося санкционного давления, ухудшения конъюнктуры на рынке нефти и снижение цен на «черное золото» (ориентируемся на этот рынок, поскольку нефтегазовые доходы составляют порядка 65% всего экспорта и 30% всех доходов бюджета).
При этом объем импорта будет оставаться на высоком уровне в силу по-прежнему высокой зависимости России от импортных товаров и услуг, считает Наталия Пырьева.
Таким образом, проблема с нехваткой иностранной валюты для финансирования всех нужд страны (погашение внешнего долга, спрос на иностранные активы, зарубежный туризм
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