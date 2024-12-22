Суд взыскал с Euroclear Bank более $23 млн в пользу Сбербанка

«Арбитражный суд города Москвы решил: иск удовлетворить. Взыскать с Euroclear Bank S.A./N.V. в пользу ПАО “Сбербанк” задолженность по счету № 27936 в размере 2 546 128,68 долларов США, по курсу Банка России на дату платежа. Взыскать с Euroclear Bank S.A./N.V. в пользу ПАО “Сбербанк” задолженность по счету № 21312 в размере 20 968 442,92 долларов США. Взыскать с Euroclear Bank S.A./N.V. в пользу ПАО “Сбербанк” задолженность по счету № 77903 в размере 431 463,03 долларов США в рублях по курсу Банка России на дату платежа», — говорится в решении суда. В документе также сказано, что в пользу российской кредитной организации суд взыскал с Euroclear Bank деньги и в других валютах: €2 млн 513 тыс., 547 тыс. швейцарских франков, а также проценты за пользование чужими деньгами.