Старовойт прогнозирует рост авиаперевозок в РФ на 2−2,5% по итогам 2024 года

«Объявляя незаконные санкции и ограничивая доступ к авиационной технике, предполагалось, что в 2022 году весь гражданский флот нашей страны перестанет существовать и встанет на прикол. Этого не произошло. Напротив, мы видим рост авиационной мобильности. По итогам текущего года мы преодолеем планку в 110 млн пассажиров. Это небольшой рост — 2−2,5%», — сказал он.