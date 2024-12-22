Старовойт прогнозирует рост авиаперевозок в РФ на 2−2,5% по итогам 2024 года

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российские авиакомпании по итогам 2024 года увеличат пассажиропоток на 2−2,5% по сравнению с 2023, до более 110 млн человек, сообщил в интервью ТАСС министр транспорта России Роман Старовойт.
«Объявляя незаконные санкции и ограничивая доступ к авиационной технике, предполагалось, что в 2022 году весь гражданский флот нашей страны перестанет существовать и встанет на прикол. Этого не произошло. Напротив, мы видим рост авиационной мобильности. По итогам текущего года мы преодолеем планку в 110 млн пассажиров. Это небольшой рост — 2−2,5%», — сказал он.
Как добавил министр, несмотря на все сложности, РФ обеспечивает в соответствии с международными требованиями поддержание летной годности, своевременно проводит замену узлов и агрегатов авиатехники.
Перелеты выполняют 18 отечественных авиакомпаний, а также зарубежные, осуществляются перевозки в 38 государств.
Старовойт также отметил, что объемы финансовой поддержки со стороны федерального бюджета на 2024 год составили 25 млрд рублей. Они направлены на программы субсидий для поддержки пассажиров. В России действуют три программы субсидирования перевозок: полеты на Дальний Восток и в Калининград, прямые рейсы между регионами (минуя Москву), социально-значимые полеты между субъектами Дальневосточного федерального округа.