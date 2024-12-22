Силуанов: лимитов по «Семейной ипотеке» в 2025 году не будет

Президент России Владимир Путин во время заседания Госсовета 20 декабря предложил расширить программу «Семейной ипотеки» на вторичный рынок в тех населенных пунктах, где почти не строится новое жилье. В ходе «Итогов года» президент заявил, что поддержку программы продолжат без ограничений со стороны государства. В Минфине также сообщили о подготовке изменений в правила получения «Семейной ипотеки» для исключения механизма лимитов.