«Скорее всего, он [высокоскоростной поезд] заменит “Сапсан” на данном маршруте. При этом поезда “Сапсан” могут быть использованы на направлениях Нижнего Новгорода, Воронежа, Белгорода, и других», — сказал он.
«Сапсаны» после ввода ВСМ-1 могут выйти на направлениях Белгорода и Воронежа
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Поезда «Сапсан» после ввода в эксплуатацию первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ-1) Москва — Санкт-Петербург уйдут с этого маршрута. Их могут запустить на направлениях Нижнего Новгорода, Воронежа, Белгорода, и других. Об этом сообщил в интервью ТАСС министр транспорта РФ Роман Старовойт.