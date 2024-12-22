Российским путешественникам объяснили, в каких странах работает оплата по QR-коду

«Например, жители Таиланда могут оплачивать покупки во Вьетнаме и соседних странах с помощью единого QR-кода, интегрированного в региональные платежные системы. Подобные проекты реализуются в СНГ: в 2023 году Казахстан и Китай запустили совместный проект, позволяющий гражданам обеих стран совершать платежи через QR-коды, что значительно облегчает трансграничные расчеты для туристов и бизнеса. В Азербайджане также предпринимаются шаги по внедрению подобных технологий: в 2024 году Центральный банк Азербайджана объявил о планах по созданию национальной системы QR-платежей, которая в перспективе может быть интегрирована с международными системами для облегчения межстрановых транзакций», — подчеркнула эксперт.