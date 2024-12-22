Россияне в этом году массово покупали украшения для детей

В 2024 году объем продаж детских ювелирных украшений в среднем вырос в рублевом эквиваленте на 117%. Лидером по темпам роста стал Краснодар (+204% год к году). Следом идут Волгоград (+176%), Сочи (+173%), Иркутск (+148%), а пятую позицию занимает Уфа с ростом в 142% год к году.
При этом самый высокий средний чек на ювелирные украшения для детей в 2024 году зафиксирован в Саратове — 5 140 рублей. На втором месте Москва с показателем 5 123 рубля (+118%), далее идут Ростов-на-Дону — 5 085 рублей и Санкт-Петербург — 4 983 рубля. Замыкает пятерку Краснодар — 4 883 рубля. Средний чек по России составил 4 791 рубль, а рост по стране достиг 120% год к году.
Россияне чаще всего выбирали для детей серьги — они составили 88% от всех покупок, при этом москвичи и петербуржцы приобретали их чаще других. Второе место по популярности занимают детские подвески, за ними идут кольца, браслеты, а замыкают список колье.
Среди материалов для детских ювелирных изделий россияне наиболее часто отдают предпочтение серебру, которое составляет 64% от всех покупок, в то время как классическое и красное золото занимают по 18% каждый. Что касается вставок, то наибольшее предпочтение отдают фианитам, также часто выбирают украшения без вставок или с другими драгоценными камнями.