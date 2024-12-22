Россияне в этом году массово покупали украшения для детей

Среди материалов для детских ювелирных изделий россияне наиболее часто отдают предпочтение серебру, которое составляет 64% от всех покупок, в то время как классическое и красное золото занимают по 18% каждый. Что касается вставок, то наибольшее предпочтение отдают фианитам, также часто выбирают украшения без вставок или с другими драгоценными камнями.