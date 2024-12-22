Ретейлеры оценили идею ввести обязательный фудшеринг в магазинах

«Инициатива сделать фудшеринг обязательным для всех участников рынка представляется не только избыточной, но и сложно реализуемой по множеству причин. Прогнозировать количество или долю товаров с “истекающим” сроком годности в различных магазинах невозможно, поэтому обязать продавцов размещать их на “социальных полках” нельзя. Также нет возможности настроить автоматизированные бизнес-процессы контроля продажи товаров именно с истекающим сроком годности по всем необходимым категориям продуктов. Кроме того, в небольших магазинах физически невозможно организовать отдельные полки для таких программ, а многие группы товаров требуют раздельного и специального размещения в связи с соблюдением температурного режима или иных требований к хранению», — констатировал Караваев.