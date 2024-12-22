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Путин откроет по ВКС несколько транспортных объектов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин планирует в воскресенье принять по видеосвязи участие в открытии нескольких транспортных объектов. Об этом ранее сообщал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, на 22 декабря у Путина в графике стоит несколько закрытых встреч.

«Но, возможно, президент проведет открытие ряда объектов транспортной инфраструктуры в режиме видеоконференции в середине дня», — поделился представитель Кремля.

Путин регулярно по ВКС участвует в церемониях ввода в строй новых объектов в регионах. В частности, в октябре он участвовал в запуске новых промышленных производств, а в конце сентября по видеосвязи открыл несколько объектов социальной инфраструктуры в Донбассе и Новороссии.