Путин откроет по ВКС несколько транспортных объектов

Путин регулярно по ВКС участвует в церемониях ввода в строй новых объектов в регионах. В частности, в октябре он участвовал в запуске новых промышленных производств, а в конце сентября по видеосвязи открыл несколько объектов социальной инфраструктуры в Донбассе и Новороссии.