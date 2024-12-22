Путин: на реконструкцию 75 аэропортов из бюджета выделят 250 млрд рублей

«Правительству уже поставлены задачи конкретные: за 6 лет провести модернизацию инфраструктуры не менее 75 аэропортов. Это больше трети аэропортовой сети всей России. Направим на эти цели не менее 250 млрд рублей. Большие деньги. Это прямое бюджетное финансирование», — сказал Путин.
Он отметил, что в этом направлении сделан еще один шаг. «Открываем сразу три современных терминала в аэропортах Ставрополя, Магадана и Чебоксар. Безусловно, в этой сфере впереди еще очень много работы», — сказал президент.