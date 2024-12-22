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Путин: на реконструкцию 75 аэропортов из бюджета выделят 250 млрд рублей

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил о выделении 250 млрд рублей из федерального бюджета на реконструкцию 75 аэропортов по всей стране. Об этом он рассказал, выступая на церемонии ввода в эксплуатацию объектов аэропортовой и дорожной инфраструктур.

Источник: РИА "Новости"

«Правительству уже поставлены задачи конкретные: за 6 лет провести модернизацию инфраструктуры не менее 75 аэропортов. Это больше трети аэропортовой сети всей России. Направим на эти цели не менее 250 млрд рублей. Большие деньги. Это прямое бюджетное финансирование», — сказал Путин.

Он отметил, что в этом направлении сделан еще один шаг. «Открываем сразу три современных терминала в аэропортах Ставрополя, Магадана и Чебоксар. Безусловно, в этой сфере впереди еще очень много работы», — сказал президент.