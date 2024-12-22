Правительство направит полмиллиарда рублей на строительство медучреждений

«Более 500 млн рублей будет направлено в 2024 году на строительство медицинских учреждений в Смоленской области и Республике Ингушетия. Подписано распоряжение о перераспределении на эти цели средств федерального бюджета», — говорится в сообщении.
Поясняется, что из общей суммы свыше 232,4 миллиона рублей пойдёт на завершение строительства инфекционного отделения Детской республиканской клинической больницы в Ингушетии.
«Новое здание рассчитано на 60 мест. Дополнительные средства на эти цели будут направлены в рамках федерального проекта “Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям”, — говорится в сообщении.
Кроме того, в Смоленскую область дополнительно поступит более 282,5 миллиона рублей на поддержку первого этапа строительства областного онкологического диспансера. Средства будут направлены в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».
В кабмине добавили, что Федеральные проекты «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» и «Борьба с онкологическими заболеваниями» реализуются в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения».