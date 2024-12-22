Названы пять выгодных направлений для новогоднего отдыха

Отдых на Кавказе в Новый год 2025 продолжает оставаться одним из самых популярных и выгодных направлений. Трехдневный тур по достопримечательностям Дагестана, таким как Гуниб, Гамсутль, Чох и Салтинский подземный водопад, обойдется всего в 14 000 рублей с человека. Новый год в Северной Осетии познакомит с древними традициями и культурой этого региона. Здесь можно посетить старинные города, крепости и башни, а также узнать больше о богатой истории осетин. Не забудьте попробовать традиционные осетинские пироги — одно из главных блюд местной кухни. Тур по этому направлению начинается от 10 000 рублей с человека.