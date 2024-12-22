Эксперты рассказали, как изменятся цены на билеты и путешествия с 1 января 2025 года

Как рассказывает Елена Никольская, доцент кафедры гостиничного и туристического бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова, зимние туры на 5 дней на одного туриста в Дагестан можно найти от 42 тыс руб, Кавказ- от 45 тыс.руб; новогоднее путешествие во Владивосток — от 45.300 рублей, Карелия — 3 дня- 24.900; Кольский полуостров −85 тыс.рублей; Приморье — 52.400; Алтай −40 тыс.рублей; Эльбрус-70 тыс руб., Красная Поляна- от 55.000.