Эксперты рассказали, как изменятся цены на билеты и путешествия с 1 января 2025 года

Билеты
По словам Романа Гареева, доцента кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова, рост цен на авиабилеты в январе обусловлен несколькими факторами.
Первый фактор — это сезонность спроса. Январь — месяц повышенного интереса к путешествиям после новогодних праздников, когда многие планируют отпуска и поездки.
«Следовательно, в этот период авиакомпании стремятся максимизировать свою прибыль за счет повышения тарифов», — поясняет экономист.
Еще один фактор — увеличение операционных расходов авиакомпаний. Прежде всего, речь идет о повышении стоимости топлива, которое составляет значительную часть затрат авиаперевозчиков, и может привести к росту стоимости авиабилетов.
Как предполагает Гареев, средний прирост стоимости авиабилетов в январе может составить от 5 до 15%.
Январские путешествия
Что касается путешествий, то в январе 2025 года цены на них вырастут на 10−15 процентов по сравнению с тем же периодом 2024 года.
Как рассказывает Елена Никольская, доцент кафедры гостиничного и туристического бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова, зимние туры на 5 дней на одного туриста в Дагестан можно найти от 42 тыс руб, Кавказ- от 45 тыс.руб; новогоднее путешествие во Владивосток — от 45.300 рублей, Карелия — 3 дня- 24.900; Кольский полуостров −85 тыс.рублей; Приморье — 52.400; Алтай −40 тыс.рублей; Эльбрус-70 тыс руб., Красная Поляна- от 55.000.
Без учета билетов поездка в Египет на двоих взрослых на 5 дней будет стоить от 72.000, Таиланд −172 тыс., ОАЭ- от 75 тыс.рублей.
Аренда жилья в России
По мнению аналитиков российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру цены на аренду жилья для туристов после новогодних каникул упадут на 35%. Средняя ставка в целом по России составит 4 250 рублей за сутки.
Лидерами по бронированиям во второй половине января стали Санкт-Петербург, Москва, Сочи. В топ-10 входят также Казань, Калининград, Екатеринбург, Эсто-Садок (Красная Поляна), Шерегеш, Архыз и Южно-Сахалинск.
«Спрос на бронирования после каникул достаточно высокий. Цены после праздников идут вниз, многие путешественники пользуются моментом, чтобы отправиться в зимнее путешествие по более гуманным ценам», — говорит Айрат Мусин, директор по маркетингу Суточно.ру.
В Москве аренда жилья во второй половине января стоит 4 700 рублей за сутки, в Санкт-Петербурге — 2 860 рублей, в Казани — 3 020 рублей, в Сочи — 4010 рублей, в Калининграде — 2 740 рублей, в Екатеринбурге — 2 980 рублей, в Эсто-Садоке — 9 580 рублей, в Шерегеше — 9 460 рублей, в Архызе — 9 960 рублей, в Южно-Сахалинске — 6 030 рублей.
Лето-2025
Но уже летом путешествия могут подорожать на 25 процентов по сравнению с летним сезоном-2024.
В среднем отдых по России на неделю на двоих будет стоить от 250 тысяч с учетом транспортных расходов, подсчитала Елена Никольская.
Цена на поездку формируется из стоимости проживания и транспорта, которая повышается с началом сезона на 15−25% из-за роста цен на топливо, обслуживание самолётов, зарплаты труда персонала отелей и колебания курса рубля.
«Дополнительно к росту стоимости услуг может приводить и дефицит мест для размещения туристов в отелях, который наблюдается с 2024 года в Калининградской области, Казани, а также отчасти в Дагестане и Владивостоке», — отмечает Никольская.
Лидерами спроса сегодня на летний отдых у туристов являются Краснодарский край (15,6% всех бронирований), Абхазия (доля 29,8%) и речные круизы по России (23%), а также Кавказские Минеральные Воды (12,3%) и Крым (6,4%), Белоруссия (8,2%) и Санкт-Петербург (6%).
Раннее бронирование летнего отдыха в январе/феврале (или за 90 дней) в регионах России позволит снизить затраты на отдых россиянам в среднем от 15 до 30%.
Таким образом, например, отдых на двоих летом 2025 года в Крыму, при раннем бронировании обойдется на 7 ночей в отель/санаторий учета проезда — в отелях 3*- от 42 тыс. рублей, в отелях 4* — от 81 тыс. руб., тур на двоих с питанием в 4*-5* — от 153 тыс. руб., в санаториях от 49 тыс. рублей с питанием.
Поездки в зарубежные страны
Что касается зарубежных направлений, то популярными направлениями у россиян в 2025 году останутся Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд.
Рост стоимости зарубежных поездок будет связан, по словам эксперта, с неустойчивым курсом валюты, сложностью логистики. Дополнительные факторы для увеличения цен — загруженность направления в прошлом сезоне, экономическая ситуация.
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